¿Por qué Laura Bozzo decidió suspender su cuenta de Twitter?

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo anunció este miércoles suspendería temporalmente su cuenta de Twitter, en medio del escándalo por su supuesta desaparición y por encontrarse prófuga de la justicia, después de ser señalada por presunta evasión fiscal.

La conductora peruana publicó en su cuenta de Twitter que eliminaría su cuenta y se ausentaría por dos semanas, ya que se la habían jaqueado, dejando entrever que los mensajes que supuestamente le envió a un reportero de “Hoy” pidiéndole ayuda, eran falsos.

Y es que antes de que Laura sorprendiera a sus más de 796 mil seguidores de Twitter que se retiraría de la red social, se filtraron unos mensajes enviados desde la cuenta de Bozzo, en donde explica su situación actual al reportero José Luis Reséndiz, quien le pide a la presentadora que se entregue a la justicia.

Laura te mando besos, enfrenta a la justicia, ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal que estoy seguro saldrás adelante @laurabozzo”, escribió Reséndiz.

Laura te mando besos, enfrenta a la justicia , ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal que estoy seguro saldrás adelante @laurabozzo https://t.co/y7rIlTFQox — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) September 22, 2021

Las respuestas que desde la cuenta se Laura se habrían realizado, fueron eliminadas, pero varios medios de comunicación lograron hacer capturas de pantalla, y la mujer de 69 años de edad, habría respondido que sentía no haber cumplido con el mandato de las autoridades, pero se encontraba mal de salud.

“Siento no haber cumplido. Entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por mis problemas de salud avalados por médicos. Era una sentencia de muerte anticipada el SA… Eso es lo que quiero mi adorado, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje…”, reza parte del mensaje.

La supuesta Laura Bozzo habría detallado que sus hijas están vendiendo el departamento de Acapulco y lo que tenga que pagar, lo pagará, pero estando encerrada le es imposible hacerlo, así que le rogó al periodista para que la ayudara.

Laura suspende su cuenta de Twitter

Con la noticia de que a Laura Bozzo le habrían jaqueado la cuenta de Twitter, se ponen en duda la veracidad de los mensajes filtrados en los medios en donde la conductora asegura que la tienen dopada y que en mal estado de salud, ya que en su último mensaje dejó claro que fue víctima de la delincuencia cibernética.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de MEXICO, los amo”, escribió.

En otro tuit que Laura habría enviado en la noche del martes, agradeció a los que la han apoyado, ya que estaba pasando por un mal momento porque había confiado en delincuentes y ahora lo había perdido todo, dando a entender que sus administradores la habían estafado.

Hasta el momento, la cuenta sigue activa, pero los tuits que envió anteriormente fueron eliminados.