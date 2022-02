¿Por qué Eugenio Derbez no irá a los Óscares?

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez manifestó la felicidad que experimenta tras el anuncio de que la cinta 'Coda: señales del corazón' se encuentra nominada a los premios Oscar como Mejor Película, aunque también reveló que este año no podrá acudir a la celebración que tendrá lugar el 27 de marzo.

''Estoy muy contento, me levanté a las 5 de la mañana porque nos pusimos de acuerdo junto con todos los actores de CODA y la directora de ver las nominaciones, bueno, cada quien desde donde está, pero juntos, y pues con la maravillosa noticia de que tenemos 3 nominaciones: Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado y el premio mayor que es Mejor Película”, Contó el también productor en entrevista para el programa Hoy.

Aunque es un gran logro para muchos actores presentarse en la premiación, Derbez tendrá que rechazar la invitación.

Fijante que no voy a poder en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película, y me invitaron, pero se me conflictuaba con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero estaré ahí de corazón”