¿Por qué Ana Claudia Talancón canceló su boda con Alejandro Lopart?

Ciudad de México.- La actriz Ana Claudia Talancón relató la razón por la que canceló su boda con Alejandro Lopart aunque ya se habían comprometido a finales del año pasado.

A pocos días de que Talancón pospusiera su boda, después de 2 años de relación, ahora ha revelado los detalles que la orillaron a tomar dicha decisión.

No, para nada, para nada (hemos terminado), de hecho, aquí lo tienen, con toda mi familia, el futuro… no, lo que pasa es que no tenemos prisa porque tenemos mucho trabajo los dos ahorita y para qué correr si es para siempre, prefiero dedicarme y darme el tiempo, a disfrutarlo”