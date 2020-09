Por este comentario, Anahí se volvió anoréxica

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Anahí tiene bellos y magníficos recuerdos de su época como integrante de la banda RBD, también recuerda su difícil lucha contra la anorexia, algo que la llevó a pesar apenas 35 kilos y poner su vida en peligro inminente.



Ahora, tras haber superado la enfermedad, la famosa decidió abrir su corazón y reveló que el comentario de un productor fue lo que inició su padecimiento.



Fue en una entrevista con el conferencista Daniel Habif que la intérprete de “Sálvame” dio a conocer que los comentarios despectivos de una persona de la productora de Televisa fue lo que la hicieron sentirse acomplejada con su peso.



Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, una vez en Televisa, un productor que iba a ser el productor de ‘A mil por hora’ (antes de elegirse a Pedro Damián) llega conmigo y me dice: ‘Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’”, recordó cantante.



Dijo que, a partir de entonces, sintió un fuerte daño en su autoestima, lo que detonó que comenzara su trastorno alimenticio.



"No es que yo fuera gordita, es que tenía 13 años, era una niña. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron (la anorexia) fue ese comentario”, continuó.



Explicó que superar su anorexia no sólo la enfrentó consigo misma, sino con los demás, pues en aquel entonces aseguró que muchos programas tomaban provecho de la situación.



“En los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13-14 años. Estuvo duro. La verdad, fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, lamentó.



Ahora que está fuera de Televisa y que se enfocó más en sí misma, la cantante disfruta de una vida plena como madre de Manuel y Emiliano, producto de su matrimonio con el político Manuel Velasco.



De igual forma, confirmó que próximamente RBD tendrá un reencuentro.