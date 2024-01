Poncho de Nigris critica a Paola Suárez por la agresión que vivió a manos de su prometido

LEÓN, GUANAJUATO.- La conocida influencer trans, Paola Suárez, miembro del popular grupo de amigas "Las Perdidas", se encuentra en el ojo del huracán de las redes sociales tras hacerse público que fue víctima de violencia por parte de su prometido, José de Jesús Castro.

Paola fue ingresada al Hospital General Regional de León, donde recibió tratamiento para las heridas sufridas durante el incidente. Entre ellas, destacaban un ojo severamente inflamado, con riesgo de pérdida, y el tabique roto.

Actualmente, la influencer se recupera en su hogar y comparte su experiencia a través de transmisiones en vivo, expresando el difícil momento que atraviesa.

También te puede interesar: Estos famosos han intentado apoyar económicamente a Paola Suárez tras su hospitalización

A pesar del fuerte respaldo de su base de seguidores y de varios colegas famosos que intentaron brindar apoyo financiero, la situación tomó un giro controversial cuando Poncho de Nigris emitió comentarios críticos. En lugar de respaldar a Paola, se centró en cuestionar las elecciones sentimentales de la influencer.

«Yo le dije "déjense de p*ndejadas, ya no anden con güeyes así", porque andan con puros cabrones así y luego pasan ese tipo de cosas, porque a ustedes le bajan feria, y ustedes pagan por el amor, y eso es lo que sucede y no hay que hacer eso. Hay que agarrarse a un güey que le meta a la casa, y que también le aporte, y que también le ponga, así como le hacemos todos. Tiene que sumar en algo a la relación, en algo al hogar. Entonces se casan con gueyes que no tienen ni caca en los calzones, y cuando hay pedo pasa eso. Pero bueno, se respeta, y espero que esté bien, y ojalá no regrese, ¿verdad?», dijo Poncho.