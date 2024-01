Mamá de Poncho de Nigris estalla contra Marcela Mistral: "Tiene carácter de perra"

Hermosillo, Sonora.- Leticia Guajardo y su hijo, Poncho de Nigris, han estado en medio de una disputa pública, luego de que la señora Lety estallará contra Marcela Mistral y Poncho de Nigris.

De acuerdo con el testimonio de Lety, afirma que su hijo se ha distanciado debido a su esposa, Marcela Mistral. Ella menciona que Marcela ha limitado el contacto con Poncho y sus nietos, incluso impidiendo que vea a su padre, quien está enfermo.

“Ya me lo quitó un año y ahora resulta que otra vez dije unas palabras en el podcast y ya se ofendió”, dijo. Recordó que en el podcast dijo que Marcela era muy “perrilla”. Mas adelante aseguro que Marcela tiene carácter de perra.

 

Además, de expresar su frustración, Lety ha sugerido que Poncho busque ayuda profesional, afirmando que él ha sido el único hijo que la ha tratado de esta manera y que necesita ayuda para manejar sus problemas.

“Yo creo que sí (necesita un psicólogo) porque es el único hijo que me salió así, con eso de que... O no sé si quiera rating, si quiera hacer polémica o no sé, pero ya me agarró muchas veces”.

También, subrayó que aunque el concursante de ‘La Casa de los Famosos’ ha declarado que la mantiene, en realidad ha sido raro que el influencer le haya proporcionado dinero. Además de eso, ella ha debido encargarse de todas las tareas en el cuidado del padre enfermo.