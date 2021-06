Podrían alejar a Ninel Conde de su hijo por culpa de Larry Ramos y Giovanni Medina

CIUDA DE MÉXICO.- Parece que el pleito entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo es interminable, y después de que el juez desestimara la denuncia por violencia doméstica que interpuso la cantante contra su exmarido, aseguran que éste podría alejarla definitivamente de su hijo.

En el programa “Chisme No Like”, Javier Ceriani destacó que el empresario Giovanni Medina podría solicitar a un juez una orden de restricción contra Ninel por estar involucrada con su actual esposo, Larry Ramos, en un fraude millonario.

Según el periodista de espectáculo, Medina tiene miedo que le suceda algo malo a su hijo estando cerca de Ninel y su esposo, a quien habría defendido en el juicio, asegurando que se trataba de un buen hombre.

La acción de Ninel podría ser tomada en su contra y Giovanni Medina solicitaría la orden del juez para poner “a salvo” a su hijo, lejos de los problemas de su madre.

Dicha solicitud podría realizarse este jueves 17 de junio, que es cuando Ninel y Giovanni se verán las caras frente el juez de lo familiar.

Luego de que un juez desestimara la demanda de violencia doméstica por parte de Ninel contra Giovanni Medina, la decisión podría salir contra producente para el “Bombón Asesino”.

Según las declaraciones que ha realizado la abogada de Medina, Jenny Hernández, a los medios de comunicación, la actriz perdió la demanda por falta de pruebas que acreditaran que durante el tiempo que vivió con su cliente vivió violencia doméstica, por lo que Giovanni quedó absuelto.

No existen esos elementos en la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, afirmó Hernández.