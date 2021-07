Plutarco Haza niega amistad con Ludwika Paleta

Ciudad de México.- Plutarco Haza se reunió con los medios de comunicación para presentar el monólogo ‘Voy a ser papá’, momento en que se sinceró con la prensa y contó algunos detalles de su separación con Ludwika Paleta, con quien procreó a su hijo Nicolás.

Al hablar de lo más difícil que ha enfrentado como padre, el actor dijo: “el divorcio es difícil, pero yo primero lo viví como hijo, para mí lo más difícil fue como hijo, mis papás se divorciaron y eso fue el primer golpe fuerte en mi vida, y obviamente eso ayudó cuando me divorcié, tuve más cuidado con mi hijo, tenía un terapeuta él, estuvimos siempre al pendiente, hablando mucho con él y ahora tengo una gran relación con él, gracias a todo ese trabajo que se hizo, obviamente siempre va a ser doloroso, siempre va a ser difícil, pero creo que salió lo mejor posible porque ves al chavo y es un super chavo, creo que valió mucho la pena el estar tan al pendiente los dos de él, porque sabíamos que iba a ser doloroso”.

El actor aplica cómo fue para él la relación con Ludwika

Por último, sobre su relación con Ludwika, el actor explicó: “cada quién vive su vida, no somos amigos, nunca creamos una amistad, somos muy diferentes, cada quien agarró caminos distintos y totalmente distintos creo, pero si algún día hay algún problema, cuando ha habido un problema que tengamos que hacer equipo para ayudar a Nicolás, siempre sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella, entonces eso es lo necesario, somos socios en este proyecto y en esta empresa que se llama Nicolás, y lo tenemos muy claro, no necesitamos más, hay veces que unas parejas se vuelven amigos después, a nosotros no nos pasó, pero tampoco nos hace falta, yo creo que ella tiene muchos amigos y yo tengo muchas amigas”.

Plutarco Haza y Ludwika Paleta se casaron el 18 de abril de 1997 y casi tres años después nació Nicolás, su único hijo en común. Tras rumores de infidelidad, anunciaron su separación en agosto de 2008, pero fue hasta abril de 2010 que firmaron el divorcio.