¡Pleito en Exatlón! Ximena Duggan le declara la guerra a dos atletas

CIUDAD DE MÉXICO.- La quinta temporada de Exatlón México “Guardianes contra Conquistadores” arrancó con todo esta semana, pues ya hay guerra declarada entre sus atletas.

Se trata de Ximena Duggan, finalista de la primera temporada de Survivor México, quien ya tuvo roces con sus compañeras Marysol Cortés y Stephania Gómez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo a las cuentas de spoilers de Exatlón, Duggan y Cortés no se llevan nada bien, ya que ambas tienen un temperamento y carácter muy fuerte.

Los usuarios aseguran que ambas atletas están distanciadas del resto de sus compañeros Conquistadores, lo que afectó que su equipo no pudiera ganar el primer reto contra sus contrincantes.

¿QUÉ SUCEDE CON STEPHANIA GÓMEZ?

En el avance del capítulo 4 de “Exatlón México: Guardianes contra Conquistadores”, se puede ver que habrá un enfrentamiento entre Stephania y Ximena.

Y es que, desde el primer día del reality show, Gómez usó una táctica considerada por muchos como poco ética, ya que, cuando el equipo contrario está compitiendo, suele chiflar para distraerlos con los ruidos que hace.

Y en el video publicado por las redes de Exatlón, se ve a Ximena reclamarle a la atleta.

“No me voy a quedar callada, ¿ubicas cómo un mosquito que te aturde en las noches y no te deja dormir?”, le reclama en el avance.