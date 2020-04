Pitbull ayudará a los más necesitados en medio de la pandemia del COVID-19

El cantante Pitbull tiene un plan para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus y ayudar a los más necesitados.

En una entrevista para "Un Nuevo Día" Pitbull habló de componer un himno de lucha contra el COVID-19. El Tema lleva por nombre "I Believe That We Will Win".

Las ganancias dice que serán destinadas a diversas organizaciones benéficas. Comentó que hay varios artistas que le han expresado su apoyo, para unir sus voces.

Destacó que el miedo no es saludable para la mente y tampoco el sistema de defensa de nuestro organismo, sobre todo en estos tiempos que la mayor preocupación de las personas es la pandemia del coronavirus.