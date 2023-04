Piqué se enteró por los medios del vuelo de Shakira hacia Miami

MÉXICO.- Después de dejar Barcelona junto con sus hijos, Milán y Sasha, Shakira puso fin a esa etapa de su vida.

La semana pasada, la celebridad comunicó a través de sus cuentas en las redes sociales que finalmente había logrado llevar a cabo sus planes de mudarse a Miami, después de su muy comentada separación del jugador de fútbol Gerard Piqué, y que comenzaba una "nueva etapa en su búsqueda de la felicidad".



Gracias a todos los que surfearon junto a mis tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", agregó.