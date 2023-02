Piqué revela que Shakira es la persona más famosa que sigue en redes

Ciudad de México.- Piqué ha dado de qué hablar desde su separación de Shakira, e hizo oficial su relación con Clara Chía.

Después del tema tiradera que lanzó Shakira con Bizarrap, el exfutbolista ha sido el foco de atención, y aunque evitó expresarse al respecto, ahora fue cuando mencionó el nombre de la cantante ante algunos cuestionamientos.

En una entrevista con John Nellis, Gerard fue interrogado sobre el contacto más famoso que tenía en su móvil, a lo que no dudó en responder con el nombre de la madre de sus hijos.

Quizás, diría que Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es sobre fútbol, Cristiano, que es el más seguido en el mundo”

Explicó el español.

Tras la separación

De la misma manera, el ahora empresario se ha mostrado muy serio al hablar por primera vez de su separación de la barranquillera, admitiendo que no ha sido nada fácil para él todo el proceso de separación. “Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones”, declaró.

Conjuntamente, Gerard confesó que estaba tan mal que ni siquiera disfrutó del Mundial de Qatar. “No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo”, mencionó.

Estas declaraciones surgieron mientras se difundían las imágenes de una de las charlas de presidentes del torneo de la Kings League, en las que el empresario ha desvelado que Clara Chía es quien lo ayuda en cuestiones de moda.

“No veo revistas de moda, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, contó el exdeportista al presumir su outfit.