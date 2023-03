¿Piqué buscó a Shakira para recuperar su relación? Esto dijo su círculo cercano

Tijuana, Baja California.- Con el lanzamiento del éxito “TQG” de Shakira en colaboración con Karol G, surgió la pregunta en internet de si en verdad el deportista había buscado de nueva cuenta a la artista de 46 años para recuperar su relación.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia'. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto' ¿qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo, errores, no repito", se escucha en el tema.

Desmienten que Piqué buscara a Shak

El círculo cercano del futbolista habría desmentido esta indirecta que se menciona en el nuevo sencillo, según el medio ‘La Vanguardia’.

"En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. ¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal! Han sabido mantener las formas de cara a la galería en tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”.