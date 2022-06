Pilar Montenegro desea participar en bioserie de Garibaldi

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer se mostró entusiasmado con la idea de producir una serie del grupo Garibaldi, después de que los ex integrantes externaran

Sergio Mayer se mostró muy entusiasmado con la idea de producir la serie biográfica del grupo Garibaldi, luego de que todos los integrantes de la agrupación externaron su aprobación para realizar dicho proyecto.

En su reciente encuentro con la prensa, Mayer reveló que desea participar en la trama

La vamos a producir si se hace, y ya platiqué con algunos de mis compañeros para que den su punto de vista, sus testimonios, 30 o 40 minutos para sacar algunas ideas, y vamos a ver primero cómo queda, qué testimonios tienen, positivos, negativos, en lo personal, como pareja, como grupo, creo que hay mucho material”

Contó.

Pilar Montenegro estará en la trama

A pesar de que su compañera Pilar Montenegro se ha mantenido alejada de los reflectores y en distintas ocasiones sus íntimos amigos han dejado claro que ella no quiere saber nada de la farándula, Sergio sorprendió al asegurar que su colega sí formará parte de la bioserie en caso de realizarse.

“Pilar está estupendamente bien, el hecho de que se haya retirado del medio artístico no tiene nada qué ver con eso que han dicho y está dentro del chat con nosotros, participa y está mandándonos información también porque ella quiere que se haga parte de su historia, entonces Pilar está estupendamente bien, eso es hasta donde yo sé”, explicó.

Asimismo, Mayer reveló que todos sus compañeros también están pensado regresar a los escenarios. “Vamos a ver si aprovechamos justamente los ensayos para montar un show completo, y creo que hay disposición de todos, creo que la única que de repente tiene algunas complicaciones puede ser Paty por las grabaciones, pero igual se incorporará en el momento que se pueda”.

Niega interacción con José Joel

Por otra parte, negó haberse sentado a platicar con José Joel luego de ser señalado de quedarse con parte de las regalías de José José.

“No, no me he acercado y le hice la invitación en algún momento, dos veces me dijo que luego me avisaba y ya, hasta ahí quedó todo, y está bien que él cuide y defienda los derechos de su padre. no hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos ni hablado ni nada, y no le puedo yo ayudar a eso porque yo no tengo nada que ver con las regalías de José José, y eso ya lo demostré con hechos, y ya se sabe, él lo sabe perfectamente, la familia lo sabe perfectamente, y nada más, nada que ver”, finalizó.