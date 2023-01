"Phineas & Ferb" volverá con dos nuevas temporadas a Disney+

ESTADOS UNIDOS.- Durante las últimas dos décadas, Disney ha logrado construir un largo y reconocido catalogo de series animadas que por una u otra razón han llegado a su fin. Sin embargo, una de ellas está lista para hacer su triunfal regreso.

"Phineas & Ferb", una de las series más queridas de Disney Channel, regresará a la pantalla chica con un total de 40 nuevos episodios que serán divididos en dos temporadas para Disney+.

El anuncio oficial fue hecho por la presidenta de Disney Television, Ayo Davis, por medio de un reporte de Variety. Asimismo, el medio confirmó que el regreso de los ingeniosos hermanos es resultado de un acuerdo con Dan Povenmire, el creador de la serie original.

Disney no reveló una fecha de lanzamiento para los nuevos episodios

Ha sido el más grande placer de mi carrera el observar cómo una generación entera de niños y padres han abrazado a los personajes y el humor de 'Phineas and Ferb'. Estoy esperando con ansias el surmergirme de nuevo en ña serie por ellos y para una nueva generación [de espectadores]", expresó Povenmire.

El co-creador Jeff "Swampy" Marsh todavía está en pláticas para garantizar su regreso y completar el equipo recreativo detrás del éxito original. Por otro lado, Disney no compartió detalles sobre la historia, ni mucho menos una fecha de lanzamiento, por lo que se espera que la compañía pronto revele más información al respecto.

La serie original titulada simplemente "Phineas & Ferb" debutó en 2008 y emitió su último episodio en 2015. No obstante, en 2020 regresó momentáneamente en la película de Disney+ "Candance Against the Universe", protagonizada por la hermana mayor de la serie.

