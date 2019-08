Pharrel Williams defiende los derechos de las mujeres con campaña de calzado

ESTADOS UNIDOS.- La nueva campaña de adidas Originals de Pharrell Williams, "Now Is Her Time", tiene que ver con el empoderamiento femenino a través de la representación y las opciones audaces.

Filmada por Collier Schorr, que explora constantemente temas de género, sexualidad e identidad, la campaña presenta a mujeres poderosas y a quienes las apoyan.

Desde artistas hasta activistas, "Now Is Her Time" está protagonizada por el cantante y compositor Syd; organizador comunitario y cofundador de Black Lives Matter, Patrisse Cullors; líder sin fines de lucro y fundadora de period.org, Nadya Okamoto; escritor, director y locutor Reggie Yates; el tecnólogo arquitectónico Iddris Sandu; surfista Keala Naihe; cineasta y activista de derechos humanos Sana Azim; madre, artista y fundadora del proyecto Art Mom, Tyra Mitchell; modelo y cofundadora de Style Salva, Isabela Rangel Grutman; las modelos Sara Cummings y Kadija Diawara; y las bailarinas Sheena Cain y Sophia Parker.

La colección coincidente de Pharrell y adidas "Now Is Her Time" está compuesta por ropa y calzado unisex para adultos, jóvenes, niños y bebés. Promoviendo los derechos de las mujeres, la colección muestra una profundidad de color en zapatillas populares como Solar HU, NMD, BYW y Adilette, una nueva adición a la colección HU.

Puede esperar la cápsula "Now Is Her Time" de adidas Originals by Pharrell Williams que se lanzará el 31 de agosto.