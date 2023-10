Peso Pluma sube foto con Nicki Nicole a Instagram

INTERNET.- Después de la controversial entrevista donde Nicki Nicole fue cuestionada sobre el estado de su relación con Peso Pluma, donde ella respondió con una analogía que llamó la atención de los fans a través de las redes sociales.

No, no me molesta, o sea, imáginate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es como que es normal, entendés", dijo.

Después le aclaró al cantante a través del microfono que "no estoy diciendo que seas un perro, Hassan, no". Hizo también un último comentario al respecto "estoy hablando de que, es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero, entendés..."

Reacciones al respecto surgieron en todo el continente americano, el fandom de Peso Pluma lo apoyó y defendió de la supuesta "crítica y comparación" de la artista argentina.

Hasta que días más tarde el cantante de origen jalisciense, reaccionó a través de su cuenta de X, comentando que " solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado".

Posteriormente, en uno de sus conciertos en California, manifestó "quiero aclarar algo. No se hagan películas, no se hagan películas… nosotros también tenemos derechos de hacer nuestras vidas, ¿saben? Quiero mandarle un saludo a Nicki Nicole," expresó Peso Pluma antes de interpretar una de sus canciones más conocidas.

El día de hoy, 19 de octubre, el cantante de "La Bebé" subió una foto a historias de su cuenta de Instagram, acompañado de la artista Nicki Nicole, en dónde se perciben muy cariñosos. Acto seguido, Nicki Nicole compartió la misma fotografía en sus historias de de Instagram.

¿Amigos, amantes, casi algo? No lo sabemos con claridad, aunque la argentina manifestó que solo son amigos y se están conociendo.

Lo que es seguro es que esta fotografía causó revuelo en las redes sociales, algunos criticando la decisión de Peso Pluma de seguir juntándose con Nicki Nicole, y otros tantos tildando a la famosa de oportunista.