Nicki Nicole explica por qué comparó a Peso Pluma con un perro

CIUDAD DE MÉXICO.- Peso Pluma y Nicki Nicole se colocaron en tendencia de redes sociales luego de que la rapera argentina afirmara en una entrevista durante un programa de radio que solo son amigos, a pesar de la muestras de afecto que el mexicano le daba y hacían creer que podían ser pareja.

Por radio le preguntaron a Nicki Nicole acerca su relación con el cantante de corridos tumbados y ella aseguró que solo son amigos, luego de que insistieran en los videos donde se les ve tomados de las manos.

Lo más criticado no fue que Nicki negara a Peso Pluma como su novio, sino que al dar ejemplos de cómo lo apreciaba lo comparó con “un perro” al verlo todos los días.

O sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal... No estoy diciendo que seas un perro Hassan", expresa con risas.

El video donde Nicki Nicole hace las declaraciones se viralizó y desató que usuarios compartieran memes y criticaran a Nicki por sus dichos sobre la Doble P.

Después la argentina se excusó en su cuenta de Twitter diciendo que lo que dijo fue culpa de los nervios a la par que pidió que no sacaran de contexto sus comentarios.

Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo".