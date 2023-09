Peso Pluma el único artista mexicano nominado en los MTV Music Video Awards 2023

HERMOSILLO, SONORA. - Uno de los eventos más destacados en el mundo de la música a nivel internacional, los MTV Music Video Awards, está listo para celebrarse este martes 12 de septiembre en su edición 2023. En esta ocasión, México tiene un representante que ha logrado destacar en la escena musical global al obtener dos nominaciones en categorías importantes, lo que aumenta las expectativas de que obtenga al menos uno de los codiciados premios.



El artista que ha logrado este impresionante reconocimiento es Peso Pluma, conocido como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados. Su éxito se ha elevado gracias a sus colaboraciones y actuaciones, lo que le ha permitido conquistar las listas de popularidad de todo el mundo.



El año 2023 ha sido sin duda el año de Peso Pluma. Este joven cantante de tan solo 24 años ha logrado romper récords a nivel global y llevar el género del corrido tumbado a lugares del planeta donde nunca antes se había escuchado. Como digno representante de este género, Peso Pluma ha obtenido tres nominaciones en los MTV Video Music Awards.



En particular, su tema "Ella Baila Sola" y su material discográfico "Peso Pluma" y "Eslabón Armado" han sido nominados en la prestigiosa categoría de "Mejor Latino" en los MTV Music Video Awards 2023. Sus competidores en esta categoría incluyen a artistas de renombre como Anitta con "Funk Rave", Bad Bunny con "Where She Goes", Karol G y Shakira con "TQG", Rosalía con "Despechá" y Shakira con "Acróstico".



Así llegó Peso Pluma a la alfombra



Peso Pluma hizo una entrada memorable en la alfombra roja del evento, optando por un atuendo completamente blanco. El cantante regional lució un impecable traje de color crema, complementado con botas del mismo tono, una tank top de Saint Laurent y un delgado cinturón negro para agregar un toque de contraste a su look.