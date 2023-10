Peso Pluma directo a la “friendzone” luego de que Nicki Nicole declarara que son solo amigos

Peso Pluma y Nicki Nicole se volvieron tema de conversación debido a los rumores de una supuesta relación entre ellos, sin embargo en una reciente entrevista la cantante argentina confirmó que no existe una relación amorosa entre ella y La doble P.

Nicki Nicole fue cuestionada sobre su relación con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ya que se les vio muy cercanos en la semana de los Premios Billboard, incluso cantaron juntos.

No obstante, ella afirmó que no le molesta lo que la gente piense de ellos, ya que son buenos amigos.

"No me molesta. Vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo, la gente va a preguntarse mucho. Somos amigos, nos agarramos de la mano porque había escaleras", dijo.

En repetidas ocasiones, Nicki Nicole enfatizó que su relación con Peso Pluma es puramente amistosa, desmintiendo cualquier rumor de un noviazgo.

"Es muy caballeroso. Es un poco difícil con la vida que tenemos. Pero no me molesta; nos caemos bien, está todo bien. La realidad es que somos amigos y está todo piola, no hay reglas, no hay límites", terminó.