Peso Pluma tendrá 5 elementos de la CIA en equipo de seguridad tras amenaza de muerte

Ciudad de México.- Después de que Peso Pluma cancelara su presentación en Tijuana por amenazas de muerte, ha trascendido que el cantante ahora es vigilado por la Agencia Central de Inteligencia.

Según Adolfo Infante, el músico ha tomado medidas extremas para protegerse y contrató a elementos de la agencia de seguridad, además de revelas que cobra más que Luis Miguel por evento.

Es de no creerse lo que está cobrando, Luis Miguel está cobrando según mi compañera Ana María Alvarado, 1.8 millones de dólares (…) es igual a 32 millones de pesos por presentación, que es un dineral, pues Peso Pluma está cobrando, no me van a creer, 2.5 millones de dólares por presentación, estamos hablando de 45.5 millones por presentación el señor Peso Pluma”

Contó Infante en su canal de YouTube.

Las medidas

Posteriormente, el comunicador se pronunció sobre las medidas que el cantante tomó tras las mantas que aparecieron en la ciudad fronteriza de México, al sur de California y que lo llevaron a declinar su presentación en ese lugar.

“Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues cómo no?, es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny, hoy por hoy, y trae 50 personas cuidándolo, un ejército cuidando al señor Peso Pluma”, comenzó el periodista.

Acto seguido, Gustavo Adolfo desveló: “Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad (…) hay 5 de la CIA, o sea, de Estados Unidos, de la CIA, lo están cuidando 5 elementos de la CIA a Peso Pluma”.

Se siente intranquilo

Por último, el también presentador de televisión manifestó: “Yo creo después de una amenaza como la que tiene del Cártel Jalisco Nueva Generación, si está como para que te cuiden, y si tienes el dinero pues que te cuiden, pero, pues es demasiado”.

Pese a esta información, cabe mencionar que en la reciente entrevista que brindó al The New York Times, Peso Pluma aseguró que en este momento no se siente intranquilo por las amenazas recibidas.

“Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro, estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”, dijo el cantante de 24 años al medio de comunicación.