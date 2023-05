Peso Pluma defiende narcocorridos que canta "son encargos, esa no es mi vida"

CIUDAD DE MÉXICO.- Peso Pluma goza de un momento de ascenso meteórico en su carrera musical y por su rápido crecimiento varios han cuestionado que interprete narcocorridos, cuestión a la que decidió darle respuesta.

Entrevistado por el canal Soy Grupero, de You Tube, Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma, señala que hay géneros son “satanizados y rechazados por la violencia que se vive en el país”.

Peso Pluma aclara que en las letras no canta su vida ni pretende enaltecer a ciertas personas, asegurando que solo interpreta narcocorridos por encargo.

Esa no es mi vida diaria, estamos representando lo que se dice en el corrido. Son corridos de encargo, o sea, no es como que nosotros: 'ah vamos a hacer un homenaje' o ' vamos a hacer alusión a él' o 'que la gente lo venere', simplemente son corridos de encargo, nosotros nos dedicamos a escribir corridos a entregar nuestro trabajo y simplemente es eso”, menciona La Doble P.

Recientemente trascendió que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recomendó prohibir los corridos “tumbados” de Peso Pluma o Natanael Cano

Aunque Peso Pluma hace referencia al Chapo Guzmán en una colaboración con Luis R. Conríquez se deslinda de ello, tan es así que durante una presentación en las fiestas municipales de Culiacán en 2022, Doble P se presentó y detrás de él pusieron una imagen del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Peso Pluma afirma que los corridos por encargo son un tema normal en el regional mexicano y no es algo nuevo que le paguen a los artistas por crear música sobre ciertas personas.

Un corrido que te manden a hacer es normal en este género, si no, no tendríamos contenido, los corridos. A los artistas que cantan regional mexicano hay gente que les llama y '¿cuánto me cobras por hacer un corrido?' y 'ah pues tanto’. Es mi trabajo, te hago un corrido, te lo entrego. A veces son mensajeros, a veces son ellos mismos, uno no sabe nunca, uno pide datos, lo escribe y lo entregamos. Esto no es nuevo”