Peso Pluma agradece a sus fans a través de redes sociales por el año 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido cantante, conocido como Peso Pluma, compartió un emotivo video en sus redes sociales dirigido a sus seguidores, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo brindado durante el exitoso año 2023, que marcó un importante despegue en su carrera musical. Durante este año, el joven artista ha alcanzado récords, premios y títulos destacados en la industria musical.

Hassan Emilio, también conocido como Doble P, fue distinguido como el artista más escuchado en YouTube Estados Unidos, según informó The Hollywood Reporter. A pesar de no ser su país de origen, Peso Pluma logró consolidarse como uno de los favoritos del público, desplazando incluso a figuras tan destacadas como Taylor Swift y Bad Bunny a nivel global, superándolos por millones de reproducciones, según la misma publicación.

Además de vencer a artistas renombrados como Drake y YoungBoy Never Broke, Peso Pluma expresó humildemente su gratitud al ocupar el primer puesto en YouTube: "Me siento humilde y agradecido de que mi música haya llegado al primer puesto en YouTube", compartió el talentoso artista originario de Jalisco.

Según datos de YouTube, dos de sus éxitos clave fueron "La Bebe (Remix)" con Yng Lvcas, acumulando más de 726 millones de reproducciones, y "Ella Baila Sola" a dúo con Eslabón Armado, con un total de 464 millones de visualizaciones.

A sus 24 años, Peso Pluma, considerado pionero de los corridos tumbados, recibió el título de "Hombre del Año 2023" por la revista GQ México. Este reconocimiento se basó en el impresionante aumento de su fama, respaldado por el éxito de su canción "Ella baila sola", que encabezó la lista Streaming Songs de Billboard y se destacó como la canción más premiada en los Premios Billboard 2023, llevándose cuatro categorías importantes.

Su álbum "Génesis", lanzado en junio de este año, que rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados en la historia del regional mexicano, alcanzando 101.8 millones de streams en solo una semana.

La racha de éxitos de Peso Pluma continuó a lo largo del año, consolidándose como el artista más escuchado al superar los 19 millones de reproducciones en marzo. Su presencia internacional también se destacó al presentarse en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon a finales de abril, un logro impresionante para cualquier artista.

El cantante dominó los Premios Billboard de la Música Latina con ocho reconocimientos, incluyendo el codiciado título de Nuevo Artista del Año, y culminó el año con un lleno total en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 11 de noviembre.

En la actualidad, Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del género regional mexicano, liderando el movimiento de 'corridos tumbados' junto a figuras como Natanael Cano, contribuyendo significativamente a posicionar este estilo musical como la tendencia principal en las listas de reproducción mexicanas. Su ascenso meteórico y su impacto duradero consolidan su lugar como una figura destacada en la escena musical internacional.

Te puede interesar: Barack Obama revela su música favorita de 2023: Karol G, Peso Pluma y más

Gracias a todos ustedes por hacer de este año el año más increíble de mi vida, un año lleno de muchas alegrías y sobre todo de aprendizaje. Gracias a ustedes y a mi Dios que me permiten cumplir mis sueños y compartir mi música con todo el mundo. Para los que no saben GÉNESIS es el comienzo de algo que no tiene fin, y nada me pone más feliz que compartirlo con ustedes, gracias por recibir mis raíces de una manera tan genuina y especial����, que tengan un feliz fin de año y prepárense porque este 2024 viene con muchas sorpresas." agregó el cantante en la publicación de Instagram.