Barack Obama revela su música favorita de 2023: Karol G, Peso Pluma y más

ESTADOS UNIDOS.- El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha compartido, como es su costumbre anual, las listas de sus libros, películas y canciones favoritas del año 2023. En esta ocasión, su selección incluye algunas sorpresas especialmente dirigidas al público latino.

La enumeración comienza con "TQG" de Karol G y Shakira; a continuación, se destacan diversas canciones de artistas como Megan Thee Stallion, "America has a problem" de Beyoncé y Kendrick Lamar, "My love mine all mine" de Mitski, "Vampire Empire" de Big Thief, "La bebe" de Yng Lvcas y Peso Pluma, así como "Road to freedom" de Lenny Kravitz, entre otras joyas musicales.

Cada año, las listas de Obama suscitan sorpresa debido a la diversidad de sus preferencias. La lista anterior, llamó la atención con su inclinación por Ethel Cain, y en esta ocasión vuelve a sorprender con su aprecio por la música latina, al igual que su afinidad por Mitski y Big Thief, exponentes destacados del género indie.

También podría interesarte: Obama aplaude el "apoyo incondicional" de Joe Biden para el gobierno de Israel

Su lista de películas incluía tres producciones de su casa productora: “Rustin”, "Leave the World Behind" y "American Symphony", además de filmes como "The Holdovers", "Blackberry", "Oppenheimer", "Anatomy of a Fall", "Past Lives" y "Air".