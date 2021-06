Peritajes desmienten que Frida Sofía tenga Trastorno Límite de Personalidad

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras varios meses de que Alejandra Guzmán asegurara que Frida Sofía tiene el Trastorno de Límite de Personalidad (también conocido como Boderline), ahora los abogados de la joven desmintieron esta información.

Este viernes, la joven presentó formalmente una denuncia en contra de su madre, así como de su abuelo Enrique Guzmán por los múltiples abusos físicos, psicológicos y emocionales de los que fue víctima durante su infancia.

Por medio de los abogados Xavier Olea y Diana Guadarrama, desmintieron que su clienta padezca el Trastorno de Personalidad Múltiple, como lo habían afirmado su madre y su abuelo hace meses, para desacreditar a su clienta.

Se llevó a cabo una pericial en psicología y ahora la tenemos lista, a través de una perito en la materia que tiene facultades para hacerlo, y se llevó a cabo apegado a como lo marca el Código Penal, así que la prueba, aún y cuando ella está en Estados Unidos, es válida”, precisó el litigante en entrevista para 'De Primera Mano'.

Asimismo dijeron que aunque Frida Sofía no padece ningún trastorno, sí está afectada emocionalmente por los delitos de los que fue víctima.

“Ya tenemos los resultados, no tiene ningún tipo de trastorno, no lo tiene y concluye el dictamen que está afectada psicológica y emocionalmente por los delitos que se cometieron en su contra cuando era niña y adolescente”.

ESTOS SON LOS DELITOS DE LOS QUE ACUSAN A ENRIQUE Y ALEJANDRA GUZMÁN

En las imágenes de “Venga la Alegría” se ve a Diana Valderrama, defensora de Frida Sofía, enseñando ante la prensa la denuncia que presentó la joven por tres delitos: violencia familiar, corrupción de menores y acoso sexual.

Hace un par de días, Frida Sofía publicó un video en el que reveló que estaba lista para emprender acciones legales en contra de Enrique Guzmán por abusar sexualmente de ella cuando tenía cinco años, y a su madre por los abusos físicos y psicológicos que cometió en su contra.

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida", expresó. "Busco justicia, no venganza; justicia porque es parte de mi sanación y ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo".