Periodista narra condiciones que Alejandro Basteri le puso para hablar con Luis Miguel

Ciudad de México.- El periodista Víctor Hugo Sánchez compartió algunas anécdotas al tener cercanía con el cantante Luis Miguel entre los años 87 al 95.

Sánchez conoció al cantante cuando tenía 18 años, en su testimonio asegura que a mitad de una entrevista le invitó un trago y llegó una mujer rubia desnuda para darles la bebida. Hugo bromeó sobre la situación diciendo:‘yo no tengo este penthouse, yo no tengo a esta rubia, no inventes’ y 'El Sol de México' le respondió entre lágrimas: ‘no sabes lo que daría por cenar con mi familia en Navidad’.

Luismi y los medios

Asi también compartió que el artista le contó de primera mano sobre la separación de proyectos con su padre porque este tenía proyectos en España.

Sobre su compleja la relación de Luismi con los medios, reveló: "Cuando Claudia de Icaza saca el libro de la vida privada de Luis Miguel, la biografía no autorizada, él empieza a ser más reacio con la prensa. Nos llevan a Monte Carlo porque le entregaban a él un premio […] nos llevan al Norte de Monterrey, todavía no existía el Reforma, al Universal, a Notimex y al Heraldo de México, nos llevan una semana todo pagado, y solamente íbamos a ver a Luis Miguel el jueves de 2 a 4 para darnos una entrevista”.

Además, recordó una ocasión donde prevío a una entrevista con el intérprete de 'La incondicional' bebió y hablo de diversos temas de su carrera pero cuando fue cuestionado sobre su madre por lo que decidió abandonar el lugar.

Alejandro Basteri lo hizo encapuchar para reunirse con Luis Miguel

Sobre su útimo encuentro con el cantante contó: "Hace 8 años me llaman por teléfono y me dicen ‘soy fulano de tal, te hablo de parte de Alejandro Basteri, que si quieres comer con él. Voy a Polanco, al Santino, llega este cuate, pero nunca llega Alejandro Basteri, me dice ‘no es que vamos a cenar con él’, ¿y dónde vamos a cenar?, ‘en Puebla’ (me responde), y yo ‘¿es en serio?, sí nos vamos ahorita (me dijo)”, dijo.

“Llegando a Puebla, esto que les cuento es real, me dice ‘te voy a pedir un favor ponte esta capucha’, dije ya estoy aquí, me pongo la capucha, llegamos a una casa, me bajan, entramos, me quitan la capucha, y Alejandro Basteri con una computadora así (grande), me dice ‘ahorita nos vamos a cenar, gracias por aceptar la invitación’. Nos trepamos a la camioneta, otra vez con la capucha para que no viera la dirección de la casa ni el restaurante, nos meten a un privado, estábamos cenando, y Alejandro me decía que estaba muy agradecido porque yo había hablado bien de él en un programa de TV Azteca”, agregó.

“Cuando ya estábamos en el café […] y en eso marca él un teléfono y dice ‘sí estoy aquí con él’, te lo pasó, era Luis Miguel, y me dice ‘Oye Víctor Hugo, te quiero agradecer, en gran parte de mi carrera estuviste presente, y ahora siempre hablas bien de nosotros, de mi hermano y de mí, muchas gracias’, le dije ‘qué gusto saludarte’, y le pasó el teléfono (a Alejandro)”, concluyó.