Pepillo Origel asegura que no es el único mexicano que se ha vacunado contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origer a su regresó a la Ciudad de México, reveló como le hizo para conseguir la vacuna anti-Covid en Estados Unidos.

El periodista mejor conocido como Pepillo Origel, el pasado 23 de enero compartió en sus redes sociales que había viajado a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, sin imaginar que se ganaría un sinfín de críticas y comentarios negativos.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el conductor de espectáculos, se defendió argumentando que son varios los mexicanos que se han vacunado en ese país.

Mira, yo creo que hay gente envidiosa donde quiera. Yo estoy bien, estoy agradecido, ¿qué puedo hacer?, indicó antes de explicar como había conseguido un turno para la vacuna.

Al salir del programa Ventaneado, donde estuvo como invitado especial por el 25 Aniversario, dijo, partió para Miami para cumplir con su cita. En unos 20 días tendrá que regresar a aplicarse la segunda dosis.

“No, yo apliqué y me mandaron… es una aplicación que hice. Has de cuenta que me dijo una amiga, ‘mira escríbeles aquí y luego ya te dicen’. Entonces así me llegó, me llegó la cita pero del jueves a sábado. O sea el viernes tuve que arreglar todo y me fui el viernes”, explicó.

Entre los mexicanos que han recibido la vacuna, mencionó, se encuentra la dinastía Fernández, quienes no tuvieron que viajar a otro país como él lo hizo.

“Sabes que es lo más triste, que seamos los mexicanos los que nos tiremos tanto. Que triste, cuánta gente está esperando vacuna, eso es todo lo que dije… No estoy criticando ni al gobierno ni estoy criticando nada”, finalizó.