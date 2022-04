Pepe Aguilar: "andan con muchas tarugadas" responde tras polémica de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Ángela Aguilar fue protagonista de una fuerte polémica después de que se filtraran unas fotografías donde aparecía “besando” a su supuesta pareja, Gussy Lau quien fue quien confirmó la relación, a pesar de su diferencia de edad.

Por su parte la intérprete de “En realidad” publicó un video en el que manifestó su incoformidad y reveló que se sentía “violentada" por todo el tipo de información que se había estado publicando sobre ella, además consideró que no merecía todo lo que estaba viviendo porque al final se dañaba una imagen de todo el trabajo que ha realizado desde muy pequeña.

Había fuertes rumores de que Pepe Aguilar se encontraba “enojado”, fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante compartió un ‘en vivo’ mientras disfrutaba de un viaje a Francia, donde al parecer se encuentra en negociación para presentar ‘Jaripeo sin Fronteras’ en aquel país.

Por supuesto los usuarios se encontraban esperando a que dijera algo, sobre la situación que esta rodeando a su familia, sin embargo por su parte el intérprete de “Prometiste”, confesó que los medios de comunicación estaban dando a conocer puros disparates sobre Ángela Aguilar.

ya andan con muchas tarugadas los medios comunicación y la gente, nomas cuento que él que uno hace” reveló el cantante.

Además admitió que muchos de los espectadores se habrían conectado para ver que decía al respecto, pero reveló que no va hablar del tema, porque no tiene nada que decir, sin embargo en su voz se podría escuchar que se encontraba un poco “tomado”.

Pepe Aguilar también dio la primicia de que estarían de gira artística por España, aunque no es un hecho aún, se encuentran planeando lo que sería ese show y adelantó que también ofreceran algunas fechas en México pero de otra nueva propuesta musical que lleva por nombre “Los Aguilar”.

Por último el hijo de Antonio Aguilar confesó que aunque este viaje es de trabajo para poder ofrecer conciertos en aquel lugar, también van a disfrutar y conocer un poco más de aquel país y advirtió a sus fanáticos que haría más en vivos.

Angela Aguila rompe el silencio tras filtración de fotografías con su “novio”

La joven apareció ante la cámara con un rostro triste y enfadado, sobre todo lo que se ha estado diciendo entorno a las fotografías donde se le podía ver a lado de su novio de una manera muy romántica y cercana.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo de acuerdo que salieran", reveló.