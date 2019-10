Penélope Cruz y Assayas llevan a Nueva York nueva versión de "Wasp Network"

La española Penélope Cruz y el director de cine francés Olivier Assayas presentaron en el Festival de Cine de Nueva York la versión reeditada de "Wasp Network" (La red Avispa), que se ha retocado notablemente para mejorar su fluidez.



"Han cambiado muchos pequeños detalles que le dan más fluidez y un mejor sentido de continuidad", explicó Assayas en una rueda de prensa posterior a la proyección de la película, en la que concretó que la duración del largometraje no se ha visto demasiado afectado, que ahora es tres minutos más largo.



El cineasta ya había anunciado que, tras estrenar este año la cinta a nivel mundial en el Festival de Cine de Venecia, iba a proceder a hacer algunos cambios a la película para poder presentar el filme mejorado en la muestra de Manhattan, más fácil de entender para el público.



"Cuando la estaba editando estaba obsesionado con ser todo lo justo posible, dar los hechos, ser lo más preciso posible, y cuando presentamos la película me di cuenta de que estábamos sobrecargando a la audiencia con fechas, lugares, hechos, etc, y que era perjudicial para la película", explicó Assayas.



Y es que el galo admitió que, tras terminar de rodar la película este mes de mayo, tuvo muy poco tiempo para montarla antes de presentarla en Venecia a finales de agosto, a lo que ya se había comprometido.



"Ahora se parece más a la versión final que hubiera presentado de haber tenido tiempo", agregó.



La cinta presenta una trama en la que espías cubanos se infiltran en un grupo anticastrista con base en Miami que atenta en Cuba en los años 90 para tratar de acabar con el Gobierno de Fidel Castro.



Cruz, que encarna a la sacrificada mujer de uno de esos espías, interpretado por el venezolano Edgar Ramírez, confesó que no conoció en persona a su personaje, Olga González, a pesar de que parte de la película se rodó en La Habana.



Normalmente, apuntó la madrileña, sí que trata reunirse en algún momento con las personas a las que interpreta, como hizo con Donatella Versace para "The Assassination Of Gianni Versace", pero esta vez no se consideró necesario, al no ser un personaje conocido.



"No tengo que estar de acuerdo con ella (Olga), ni pensar como ella, pero todo se hizo con respeto, y basándonos en toda la información sobre estos personajes, hicimos nuestra propia interpretación de ellos", expuso la protagonista de "Volver".



Ni siquiera quiso la actriz ver muchos de los videos que circulan de ella en internet, sino "solo un par de ellos".



"Lo que era importante era la historia que estábamos contando, no tanto el tratar de capturar la esencia de esa persona", agregó.



Reveló además haber necesitado "mucha preparación" para dominar el acento cubano de su personaje, y recibió clases diarias durante meses: "Me encanta hacer acentos, pero este es uno de mis favoritos, aunque no es fácil".



Edgar Ramírez admitió que en ese sentido él lo tuvo "más fácil", ya que el venezolano ya cuenta con un acento caribeño, y apuntó que Cruz hizo "un trabajo maravilloso".



Assayas subrayó, además, el hecho de que casi ninguno de los actores que eligió para los personajes centrales del filme son cubanos, excepto Ana de Armas, lo que le "preocupó mucho".



"Ninguno de ellos es del mismo país y todos tienen diferentes acentos en español", lo que temía que podría desembocar en que el filme resultara "poco realista", explicó el cineasta, que ganó el premio a mejor director en el Festival de Cine de Cannes de 2016 por "Personal Shopper".



"Me impresionó el trabajo que hicieron todos", señaló Assayas, que contó que contrató a un profesor experto para cada uno de los actores durante el rodaje, que escuchaban con atención su acento.



"La red Avispa" es una coproducción entre Francia, Brasil, España y Bélgica, que además de Cruz y Ramírez cuenta con destacados actores como Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia, entre otros.