Penélope Cruz deslumbra con Chanel en Festival de Cine de Venecia

ITALIA.- La edición 78 del Festival de Cine de Venecia se inauguró este miércoles con la proyección de Madres paralelas, la nueva cinta de Pedro Almodóvar que protagoniza su eterna musa Penélope Cruz.

La española fue captada usando diversos atuendos de Chanel, la casa de moda de la que es embajadora desde 2018. Durante la primera aparición de la actriz en La Mostra, lució un traje de tweed blanco, compuesto der una minifalda y una chaqueta corta. Penélope complementó el conjunto con una bolsa blanca con detalles dorados.

Siguiendo con el tweed, el segundo look de la española consistió en un abrigo blanco y largo que usó cerrado sobre una falda negra. Esta pieza pertenece a la última colección de la marca Resort 2022. Cruz usó el conjunto con nada más que sus zapatillas negras y un top negro, lo cual la mantuvo en un estilo sencillo y relajado.

Finalmente, Penélope llegó a la alfombra roja luciendo un vestido de alta costura bicolor de la colección Otoño Invierno 2021-2022 con un maquillaje oscuro y su acostumbrado cabello recogido.

¿De qué trata Madres paralelas?

La cinta de Almodóvar es una de las más prometedoras del festival, en parte porque el director se ha consolidado como una figura destacada en el cine y también por la premisa misma de la cinta, que promete aludir a temas como la memoria histórica de España y la maternidad.

La película estuvo envuelta en una pequeña polémica luego de que Instagram censurara el póster oficial en la que aparece en primer plano un pezón goteando leche enmarcado en la silueta de un ojo. La red social terminó disculpándose y retirando la censura bajo el entendido de que se trataba de un contexto artístico.

La película narra la historia de dos mujeres que coinciden en el hospital donde darán a luz. Aunque se encuentran en circunstancias similares, ambas tienen ideas opuestas sobre la maternidad y crearán un vínculo estrecho por medio de hablar de sus respectivas formas de ver el inminente parto.

Según el propio Almodóvar, la cinta busca darle visibilidad a una parte escondida de la historia española, pues afirma que estas visiones opuestas representan el presente y el pasado histórico de su país, en particular a las consecuencias de la Guerra civil española, que dejó cicatrices que aún no han sanado, según comenta. La cinta queda en espera de la opinión de los críticos y se estrenará en los cines españoles el 8 de agosto, aunque no se ha confirmado la fecha de estreno en latinoamérica.