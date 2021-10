¡Pelea por dinero!: Así fue el conflicto entre El Norteño y el comediante J.J

MÉXICO.- Hace poco más del año que dos comediantes famosos en México tuvieron una de las peleas más acaloradas del momento por razones ecónomicas, y a pesar de las fuertes amenazas y presuntas demandas que involucraron a los dos, ellos aseguran que los conflictos terminaron y volvieron a ser amigos como lo eran antes de su conflicto.

Se trata del famoso Norteño y J.J, quienes se volvieron muy amigos al punto de compartir el escenario juntos, sin embargo un día J.J tuvo un problema económico y se vio en la necesidad de acudir con su amigo íntimo para pedirle prestado una gran cantidad de dinero, la cual constaba de 200 mil pesos, que se comprometió a pagar en un mes.

Luego de que los meses siguieran pasando y el dinero no regresaba a El Norteño, el comediante comenta que se vio en la 'necesidad' de recurrir a otras formas, posiblemente un tanto exageradas, para pedir su dinero de vuelta. Aunque J.J esperaba que se tratara únicamente de una demanda por los abogados del otro comediante, se llevó una gran sorpresa cuando un 17 de julio le marcan para darle un plazo definido de tiempo, sino, deberá 'atenerse a las consecuencias', según relató en De Primera Mano.

Lo poco que yo conozco de Edson es que es un caballero muy respetuoso en su palabra, tiene un sí, tiene un no, así fue como me prestó el dinero, de amigos, de brothers. Yo me demoré, hay que decir las cosas como son, el caballero me prestó el dinero, yo me he demorado en pagarlo, vienen este tipo de situaciones. Lo que no se vale es que ya estamos rompiendo códigos de meternos con la familia y es por algo que yo trabajo", expresó en el programa.