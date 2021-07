Pedro Sola habla sobre como vivió la homosexualidad antes del VIH

CIUDAD DE MÉXICO.- El polémico presentador de televisión, influencer, ídolo de redes sociales y youtuber Pedro Sola , se ha caracterizado siempre por no esconder nada, y así lo hizo al hablar de como fue la vida homosexual en México antes de la aparición del virus de inmunodeficiencia human (VIH).

En una entrevista con Enrique Alcocer para "El Contenedor TV", el conocido "Tío Pedrito" recordó como vivió su sexualidad en su juventud, revelando con sus seguidores que participó en tríos y orgías.

Durante la charla Sola puntualizó sobre el ambiente gay de la CDMX en sus tiempos, el cual consideró era muy elitista, en su circulo había desde abogados, arquitectos, doctores, todos personas muy educadas y de diferentes ámbitos.

"Yo tenía un grupo de amigos que nos reuníamos una tarde por ejemplo, había alguien que hablaba de un disco, de la ópera, de la pintura, y luego acabábamos todos desnudos haciendo montón de carne en la alfombra", recordó el "Tío Pedrito".

Antes no había enfermedades como ahora

A decir del presentador de televisión la vida era mucho más relajada en protocolos de salud, por qué no había enfermedades, al menos de las que mataban, "Yo me puedo vanagloriar que nunca me he enfermado de ninguna enfermedad venérea", afirmó Sola.

Fue después de la muerte del actor americano Rock Hudson que Pedro Sola se enteró de la existencia del virus, "Afortunadamente yo tenía pareja, nunca fuimos promiscuos, aunque sí te puedo decir que ligábamos juntos unos terceros, porque las parejas se van aburriendo". confesó.

"En esa época, aparte yo soy muy tonto para el ligue, pero mi amigo, que es mi amiguísimo ahora y lo adoro, era más ligado y llegábamos de repente. Pero no recomiendo eso porque en estos tríos que es una pareja con un tercero, siempre alguien quedo de lado y entonces puede haber problemas emocionales", expresó Sola.

La aparición del VIH

"Pero luego empezó el rollo de la infección del VIH, no se sabía nada. Yo empecé a ver amigos que se iniciaban a poner así cómo la bufandita, se ponían flaquitos", recordó Pedrito Sola y agregó, "Se murió mucha gente, gente brillantísima y no había nada que pudiera detener el contagio. Era muy triste lo que pasaba".

A lo que el ahora youtuber e influencer agregó, "Me daba cuenta que se habían contagiado... Yo tuve amigos o conocidos que eran unos demonios en el ambiente, esa gente guapa, exitosa, y de repente se convertían en bondadosos, en gente buena, te tiraban un rollo espiritual... Tengo un amigo que era el hombre más guapo del mundo de repente agarró la Biblia, y no porque se contagió, eh, con un dedo flagímero decía que había que arrepentirse de ser homosexual, y tenía otro amigo que le decía 'ay manita, pero si fuiste la más p*ta, si te c*giste a medio Distrito Federal y ahora me sales con esto!".

Pedro contó que su vida cambió: "Yo no sé ahora, estoy muy apartado del ambiente gay. Mi ambiente es mi vida, mi pareja, mi casa. Pero si en esa época la bailé bien, bailé mucho en las fiestas, abrieron el bar 'El Nueve', y aquello era un éxito brutal, llegó el metro a la Zona Rosa y la jodió".

"Había cruceros gays que mis amigos iban, o a Fire Island, yo esas épocas no las viví allá, lo hice aquí. Tuve la suerte de que soy tranquilo, soy miedoso, me da miedo la noche, no me daba miedo irme a casas de amigos", recordó Pedrito Sola.