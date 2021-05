Pedro Sola dice que no le daría pena desnudarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola es uno de los personajes más queridos de la actualidad, y con tantas experiencias que ha vivido, sólo le falta realizar una de ellas: Desnudarse.

El conductor de “Ventaneando” fue invitado al canal de YouTube de Lucía Méndez, y compartió algunas anécdotas de su vida, entre ellas, cuando tomaba clases de teatro.

En ella, el profesor les pidió quitarse la ropa a sus alumnos para un ejercicio, algo que al presentador televisivo le dio pena en su momento.

El cuerpo que tengo ahora ya como de vejiga urinaria, lo tenía perfecto, todo en su lugar. Al quinto ensayo dice el maestro hoy nos vamos a despojar de la miseria y de la vergüenza y nos tenemos que encuerar unos frente a otros; cinco hombres, cinco mujeres”, contó Pedro Sola.

“No pude. Pero me di cuenta de una cosa. Las mujeres sin problemas y sin nada, los hombres les costó más trabajo. Me fui. No maestro, yo no me puedo desnudar frente a la gente”, continuó.

Sin embargo, a estas alturas de su vida, el también actor está seguro que ya no le cohibiría desnudarse en alguna playa o para una publicación.

“Ahorita de viejo podría, fíjate qué curioso. Ya no me da vergüenza nada. Me desnudaría y caminaría (en una playa nudista) lo único que me preocuparía es que me sacaran fotos para subirlas en las revistas y en el Internet”, expresó el presentador de “Ventaneando”.

A PEDRO SOLA LE AVERGONZABA EL TAMAÑO DE SU MIEMBRO

Ante la situación que vivió de joven, Pedro Sola acudió con un psiquiatra para preguntarle porqué no pudo despojarse de su ropa.

Asimismo, también ondeó en el hecho de que las mujeres fueron menos cohibidas para desnudarse, mientras que los hombres se mostraron más renuentes. La respuesta sorprendió al conductor.

“Me daba vergüenza y le pregunté al psiquiatra por qué no pude y por qué a los hombres nos cuesta tanto trabajo. Los hombres tenemos dos problemas; el tamaño del pene que nos estamos comparando siempre con el de al lado y la erección porque si tienes una erección espontánea da vergüenza”, explicó.