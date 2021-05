Pedro Sola cuenta su experiencia con la mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez logró que Pedro Sola revelara todo tipo de intimidades y secretos en su nuevo programa de YouTube; entre ellos, cómo fue su experiencia al probar por primera vez la mariguana.

La actriz fue directa al preguntarle al conductor de “Ventaneando” si alguna vez había ingerido alguna droga.

“¿No te has dado nunca un churro?”, preguntó Lucía, sorprendiéndose con la respuesta de Pedrito Sola.

Una vez y me volví loco, y decidí que no”, confesó.

El también actor relató que la primera vez que probó mariguana tenía 24 años de edad, y estaba acompañado de unos amigos chilenos.

Según su narración, fue gracias a su hermana que logró conseguir la droga, ya que ella trabajaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por este motivo, Pedro decidió compartir la mercancía con sus amigos, quienes vaciaron todo el contenido en un cigarro largo para fabricar un churro del cual fumaron todos.

PEDRO SOLA TUVO “UN VIAJE” DE MÁS DE UN DÍA

Pasada una hora de haber ingerido la droga, Pedro comenzó a tener alucinaciones y una sensación de que su cuerpo “no le pertenecía”.

“Yo no sabía si iba o venía. Era una sensación, primero de la boca seca. Y como de que esto no era yo (refiriéndose a su cuerpo) sino que yo estaba adentro y no me sentía”, explicó.

La experiencia no fue nada agradable para él, al grado de que tuvo que llamar a su hermana para que fuera a recogerlo. Llegando a su casa, se recostó para que sus padres no descubrieran su estado.

Sin embargo, el efecto de la mariguana le duró más de un día, porque al día siguiente todavía se sentía drogado. Dijo que estando en su trabajo, veía cómo su jefe se balanceaba de un lado a otro.

“Esto de la droga no es para mi jamás y nunca más volví a tocar la mariguana”, finalizó Pedrito.