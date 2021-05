Pedro Capó y su música sin género

Para Pedro Capó la música y sus intérpretes no deberían tener género alguno, pues el ritmo, el sonido y la inspiración no se rige bajo ninguna etiqueta. Muestra de ellos es su nuevo material discográfico, en el que experimenta con el soul y otras influencias, incluso no descarta trabajar con Christian Nodal o grupos como Los Ángeles Azules.

"Siempre estoy abierto a colaborar con nuevos y también artistas de gran trayectoria. Obviamente me gustaría cantar con Los Ángeles Azules, estuvimos juntos en unos premios y hablamos algo de eso, de hacer algo, pero no ha pasado. También me encanta lo que hace Christian Nodal, se me hace un tipo súper talentoso y me gustaría hacer algo con él próximamente", detalló en conferencia con medios.

Aunque el salto a la fama internacional lo dio gracias a su estilo pop con la canción "Calma" (que incluso tuvo su propia versión junto a Alicia Keys), ahora el artista puertorriqueño se adentra en una búsqueda musical distinta con el lanzamiento del remix del sencillo "Tu fanático", que hace junto a De La Ghetto y Nicki Nicole.

"La pandemia nos ha permitido hacer más cosas nuevas, trabajar de nuevo en cosas que por tiempo a veces dejamos. Me pareció bonito refrescar esta canción y darle algo nuevo, cerrar el ciclo de este disco, de 'Munay'. Siempre vi esta canción, 'Tu fanático', como diferente a todas las del disco, se me hizo muy vanguardista, por eso quise buscar artistas que hicieran click con el tema, no por números; que hemos visto duetos que han sido exitosos no porque se juntan dos grandes, sino que se juntas talentos que van con lo que quiero cantar", confesó.

El músico de 40 años confesó que aunque ha tenido grandes duetos, como el que hizo con Thalía ("Estoy enamorado") para el unplugged de la mexicana en 2010, cuando él busca una colaboración lo hace sin pensar en qué tan famoso o exitoso es el artista con el que desea trabajar, pues para él lo importante es la propuesta que presenta cada cantante.

"Para mí lo importante en cualquier artista es la versatilidad que puedan mostrar para cambiar de géneros o experimentar. Me gustan mucho aquellos artistas que son arriesgados, no tienen miedo a mostrar sus propuestas tal cual. Creo que los nuevos artistas han traído eso, posturas muy valientes en cuanto a sus propuestas, por eso quise trabajar con De La Ghetto y Nicki Nicole, ambos son muy genuinos, son artistas súper versátiles, que cantan y que rapean y que vienen a inyectarnos nuevos aires", dijo.

Capó, quien dice no temer a saltar de género en género, señaló que para él lo importante siempre en su trabajo ha sido innovar, crecer y evolucionar como artista, proceso que sus fans han visto tras 15 años de carrera continua vigente.

"Ser honesto y conservar la integridad creo que son de las cosas más difíciles mantener en este medio y creo que lo he podido hacer. Como músico me siento capaz de entrar en muchos renglones, en sonidos nuevos, en nuevas propuestas, me gusta entrar en ese juego, pero mantener mi identidad, y tener un nivel de adaptación, para crecer y ser un mejor músico", añadió.