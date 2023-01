Pedrito Sola se "queja" de no haber recibido depósito de su pensión

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola sin duda es uno de los conductores con mayor popularidad y renombre en la televisión mexicana, además de ser parte del equipo del reconocido programa ‘Ventaneando’.

En más de una ocasión el presentador se ha vuelto tendencia por sus declaraciones, desde el espectáculo hasta otros temas de ínteres, que termina por captar la atención de sus seguidores.

En esta ocasión Pedito por medio de su cuenta de Twitter mandó un mensaje en el que presentó su “molestia” debido a que todavía no le depositan su pensión mensual del ISSTE.

El conductor como cada inicio de mes quiso revisar si ya le habían depositado dicho dinero, pero se percató que su pensión todavía no se veía reflejada en el banco es por eso que quiso evidenciarlo públicamente.

Las pensiones de jubilados del ISSSTE como yo, les depositan la raquítica pensión los días 1 de cada mes, hoy fui al cajero y nada de depósito, hay ancianos que viven al día y no hay derecho a que les hagan esto. Espero y confío en que mañana ocurra. — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 2, 2023

Pedrito Sola hizo evidente su enojo reveló que le parecía injusto que después de que el monto es muy poco, el equipo de gobierno no lo había depositado tiempo, a pesar de que muchas personas lo necesitan.

Sin embargo la publicación causó mucha controversia entre los usuarios, que muchos de ellos lo “criticaron”, de que se quejara del monto de la pensión debido a que él trabaja en la televisión.

Pedro Sola reveló que mantuvo una conversación con la Virgen de Guadalupe

Hace un par de semanas que Pedro Sola llamó la atención del público de su programa 'Ventaneando' después que reveló que la Virgen de Guadalupe le hablaba.



“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”, confesó.