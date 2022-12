Pedro Sola: Revela que tuvo una charla con la Virgen de Guadalupe

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente el conductor Pedro Sola llamó la atención del público de su programa 'Ventaneando' después que reveló que la Virgen de Guadalupe le hablaba.

Los comentarios de Pedro Sola surgieron después de que Tefi Valenzuela, confesó que estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe.

“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”, confesó.

Asegura son varias veces que la Virgen le ha hablado.

Sin embargo, de inmediato su compañero Daniel Bisogno se burló de él: “Te haces como el que la Virgen te habla”, insinuando que eran mentiras las palabras de Pedro.