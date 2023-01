Pedrito Sola revela que se enamoró de Pati Chapoy a primera vista: "Me quedé sin respiración"

CIUDAD DE MÉXICO.- Un curioso momento se llevó a cabo en una de las últimas transmisiones de "Ventaneando" cuando Pedro sola, en medio de la celebración de 27 años del programa, confesó que cuando vio por primera vez a Pati Chapoy quedó perdidamente "enamorado" de la conductora.

El pasado lunes, Pati y los demás conductores de "Ventaneando" compartían la emoción por los 7 mil 186 programas ininterrumpidos, a lo que la conductora hizo la petición a sus compañeros de asincerarse sobre alguna experiencia que hayan vivido durante el programa.

Para esto, Daniel Bisogno fue el primero en hablar, ya que recordó la ocasión en que, mientras estaba al aire, le dieron la noticia de que su hija Micaela había nacido.

Posteriormente, Pedrito reveló su recuerdo:

Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero a mí la que más me impresiona es el día que te conocí (dirigiéndose a Chapoy) cuando hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración".

Tras el comentario, Pati bromeando expresó que el conductor se había enamorado de ella: "Ni modo, así es la vida".

Si bien el conductor no dio más detalles del "amor" que llegó a sentir por la periodista, sí recordó que se sentía nervioso al verla.

Me enamoré de ti y me puse todo nervioso... dije: '¡Ay señora!' Tardé un año o más en poder hablarte de tú. En el programa te hablaba así, pero en la vida te hablaba de usted porque no podía".