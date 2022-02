Paulina Rubio revela que Thalía la rechazó al proponerle una colaboración

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Rubio desmintió que existiera una rivalidad entre ella y Thalía, su ex compañera en el famoso grupo de música Timbriche. Incluso, la intérprete de "Ni una sola palabra" explicó que ha invitado a la cantante a realizar una colaboración junto a ella, pero que presuntamente "no la dejan".

A unas cuantas semanas de iniciar su gira musical junto a Alejandra Guzmán, la apodada "Chica Dorada" acudió al programa Hoy Día, donde le preguntaron sobre su conflicto con la empresaria de 50 años, a lo que respondió que no existe nada de ese estilo y reveló que ha pensado en tener una colaboración musical con ella.

Sin embargo, Paulina Rubio expresó que, presuntamente, a Thalía no le permiten hacer una colaboración con su ex compañera de Timbiriche, hecho que la cantante lamenta, ya que cree fielmente que la única que sale perdiendo es la también actriz.

Pues no la dejan, hombre. No sé, ya me ha dicho que 'no' varias veces porque no la deja, pero ella se lo pierde", dijo la famosa.

Estas declaraciones desconcertaron al público y hubo algunos fanáticos de Rubio que se cuestionaron la veracidad de sus palabras y hubo quienes dijeron que en realidad Thalía es la que no quiere trabajar junto a Rubio por la supuesta rivalidad entre las cantantes que tienen desde que estuvieron en la agrupación juvenil.

Cabe recordar que durante el año pasado, la Chica Dorada dio una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, en donde salió a la luz una verdad que sorprendió a varios, pues confesó que en una ocasión casi se pelea a golpes con la empresaria mexicana, ya que tenían "cosas atoradas".

"No vengo a contar ese día en especifico, porque de ahí puede salir toda una película. Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”, contó.

Asimismo, Paulina Rubio reconoció que Thalía sí fue su amiga por mucho tiempo, pero que su madre estaba en contra de su relación por creer que ella era más guapa y no sentía envidia de su hija: "decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga".

Al final, Paulina Susana Rubio Dosamantes, nombre completo de la también modelo mexicana, aseguró que desde hace un par de años que ambas retomaron su relación y comenzaron a intercambiar mensajes de vez en cuando, dejando todos los conflictos en el pasado.