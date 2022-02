Paulina Rubio habla de su gira Perrísimas

Tijuana BC.- “(De)Similitud nada, ella es Alejandra y yo soy Paulina, yo creo que lo más divertido, es que los egos son de la puerta para afuera”, recalcó Paulina Rubio sobre la gira “Perrísimas” que hará al lado de “La Guzmán”, la cual llegará a San Diego el próximo 15 de mayo.

Este encuentro de dos mujeres de carácter, poderosas, enérgicas y con una rivalidad que ya está en el olvido, tendrá muchas sorpresas que el público no puede aún imaginarse de lo que verá sobre el escenario.

“Son noches que van a pasar a la historia, estoy feliz de poder estar presentando y convocando a todos los públicos que Paulina y Alejandra puedan unir”, puntualizó “La chica dorada”.

En entrevista vía Zoom, ella desde su casa en Miami, Florida, compartió para Grupo Healy estar feliz de romper moldes, de reinventarse y de unirse a la red de empatía por ambos lados.

El ego, ya no está de moda, el ego no es tu alma, no es tu espíritu, el ego es el oponente que te distrae de esa conexión con la verdad, entonces que padre que pueda llegar en un momento donde todo el mundo quiere ser su mejor versión”