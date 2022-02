Paulina Rubio asegura estar feliz por ser una mujer madura

Ciudad de México.- Pese a las críticas sobre su obsesión por verse más joven, Paulina Rubio aseguró que se siente mejor que nunca.

La cantante ha provocado comentarios en su contra respecto al paso del tiempo, por lo que durante una entrevista al programa Hoy defendió su postura.

“No hay nada más bonito que madurar y entender todos esos consejos que te dicen los que son más grandes que tú… como te veo me vi, como me ves, te verás”, destacó la intérprete de 50 años.

Paulina Rubio será reconocida por su trayectoria

“La chica dorada” será reconocida por sus 30 años de trayectoria artística durante la 34a edición de Premio Lo Nuestro, que se llevará a cabo el 24 de febrero en la FTX Arena de Miami.

De la misma manera, Pau “No hay nada más hermoso que vivir el aquí y el ahora, el no preocuparnos por ayer ni por mañana, sino disfrutar mucho el presente. Vivir el momento me hace ser más feliz como mujer que nunca, con mis fans, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que me ve crecer”.

Finalmente, la hija de Susana Dosamantes recalcó que todo lo que ha logrado es gracias a su constancia y disciplina en lo que se propone.

“Soy muy necia, soy muy testaruda cuando quiero algo, cuchillito de palo, cuchillito de palo, me he dedicado mucho al escenario, he crecido mucho arriba del escenario, vengo de una gran dramateus, entonces lo que más disfruto es dar, dar amor, dar mi mensaje, dar mis canciones que en algún momento te encuentres de un modo diferente, una canción es la medicina del alma”, remató.