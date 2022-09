¿Paulina Peña Pretelini ya se casó?

Paulina Peña Pretelini, es la primera hija del expresidente priista Enrique Peña Nieto, se cree que se casó este sábado 10 de septiembre con Fernando Tena.

Esta información fue publicada por el portal web de la revista “Quién”, esto después de que a mediados del mes de agosto se difundió la cancelación de la boda de la joven hasta nueva aviso.

La joven se comprometió con Fernando en septiembre de 2021 y habían fijado como fecha de su boda para octubre de 2022; sin embargo, cambiaron de opinión y los planes se pospusieron.

Fue el comunicador Alberto Tavira quien hablo por primera vez que la joven no estaría celebrando su matrimonio en la primera fecha estipulada, pero ante esto no se dio mayor detalle si habría una reagendación.

Una boda privada

Este día se dio el rumor de que la pareja había celebrado su boda por la tarde del sábado 10 de septiembre, todos los detalles sobre el evento se mantuvieron en privado y únicamente hubo 30 invitados.

Así fue como lo aseguro el medio “Quién”, que cito a supuestas fuentes que habían acudido al acontecimiento presuntamente celebrado en una residencial de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se cuenta con imágenes so videos del suceso, pues se dice que los asistentes fueron obligados a tener discreción para que el enlace no fuera conocido públicamente.

“Lo que sabemos de este festejo es que congregó solo a 30 invitados, quienes en todo momento han tenido prohibido realizar comentarios o posteos en redes sociales sobre el gran día. También sabemos por fuentes cercanas que la recepción tuvo lugar en una casa privada”, expresó el medio.

¿Su papá asistió a su boda?

Pese a la importancia de evento, se dice también que Enrique Peña Nieto fue el gran ausente de la celebración porque actualmente se encuentra radicando en España junto con su novia, la modelo Tania Ruiz.

Paulina Peña se habría casado con Fernando Tena en un evento íntimo, aunque todavía está en pie su segunda boda (la grande) que se hará en España.

De acuerdo con el trascendido, Paulina Peña contrajo nupcias con Fernando Tena en una casa ubicada en Las Lomas; la propiedad le pertenece a una amiga de su fallecida madre.

Te puede interesar: ¿Tania Ruiz y EPN terminaron? Mensaje desata especulaciones