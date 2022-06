Paulina Goto denuncia a un conductor de aplicación que no le permitió abandonar el automóvil.

Tijuana, Baja California.- Paulina Goto compartió en sus redes sociales el aterrador momento cuando saltó de un carro en movimiento en la aplicación de Uber cuando el chofer se negará a bajarla el pasado 14 de mayo.

Por ello, a través de redes pidió se hiciera justicia tras la plataforma considerar fue ‘desafortunado malentendido'.

El conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna [...]si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, ‘como dicen haberlo hecho’, el conductor [...] ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma, principalmente para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas”