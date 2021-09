¿Paul Stanley y Burro Van Rankin protagonizan "golpiza"?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presentador de televisión y actor mexicano, Paul Stanley apareció aparentemente golpeado en su cuenta de Instagram, y denunció de manera publica a su compañero de programa, el también conductor "Burro" Van Rankin de haber propiciado la golpiza.

Todo esto es una tendencia entre los conductores del programa matutino "HOY", quienes se distinguen por realizarse bromas elevadas y de esta manera conseguir mayor número de visitas en sus redes sociales.

Técnica que les ha funcionado para promover sus nuevos proyectos en televisión, donde participan juntos Stanley y Van Rankin.

El video ha llamado la atención de mayor manera de los medios de comunicación al notar lo fuerte de las bromas del equipo de producción del programa "HOY" y no tanto de los seguidores en redes, quienes ya son conocedores de esta dinámica.

"Me pego el señor loco @burrovan viene agresivo y chemo", escribió en un video, en el que parece estar gravemente golpeado. Míralo y júzgalo por ti mismo", publicó en el video dsde las redes sociales.

Y continuó: "Me pegaron, amigos. Me pegaron, ahí viene el señor loco que me pegó", dice. "¡Ya no me pegue, señor! ¡Ya no me pegue!", dice tras la aparición de Van Rankin en cuadro, quien aparentemente le suelta un puñetazo, antes de cortar el clip.