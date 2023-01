Paty Navidad reveló: "soy de otro planeta" en La Casa de Los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad es una de las figuras del medio del espectáculo más controversiales debido a que continuamente sus declaraciones la han llevado a protagonizar polémicas.

Hace unas horas que la actriz ingresó a ‘La Casa de los Famosos 3’ donde seguramente dará mucho de que hablar con su participación que ha sido apoyada por sus seguidores.

Fue por medio de la cuenta de Instagram Notirealitys compartió un video en el que aparece platicando con Osmel Sousa durante su llegada a la casa, donde apenas se estaban presentando entre ellos.

En la grabación se puede escuchar que Paty le reveló a su compañero que quería “Tierra” porque ella era de otro planeta y que en esta ocasión le habría tocado “aterrizar” en dicho planeta.

De uno muy lejano, que todavía no se conoce, ya vez que dicen que yo hablo con extraterrestres por mis temas que hablo me ligan mucho con los extraterrestre y si yo siento queno soy de este mundo” comentó la actriz.

Fue entonces que Osmel Sousa le preguntó si hablaba con extraterrestres a lo que Paty Navidad le contestó que ella era uno de ellos, y admitió que se encontraba hablando con uno de ellos.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y algunos comentarios sobe su revelación: “mis dos favoritos los amo”, “lo dijo por los temas de los que ella habla”, “ay no Osme Sousa porque se metió”, son algunos de los que se pueden leer.

No permiten viajar a Paty Navidad por falta de vacuna

Paty Navidad se adentra en polémica nuevamente en relación con el covid, y es que desde sus declaraciones sobre el virus, ahora está envuelta en un nuevo escándalo al denunciar que no le dejaron viajar a EU por no estar vacunada.

“Están muy preocupados realmente, yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no, los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos nos lo piden" comentó la actriz.