No le permiten viajar a Paty Navidad por falta de vacuna contra el Covid

Ciudad de México.- Paty Navidad se adentra en polémica nuevamente en relación con el covid, y es que desde sus declaraciones sobre el virus, ahora está envuelta en un nuevo escándalo al denunciar que no le dejaron viajar a EU por no estar vacunada.

“Están muy preocupados realmente, yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no, los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos nos lo piden"

Es sabido que durante la pandemia, la artista rechazó la aplicación de la vacuna, y ahora ella asegura que nunca ha estado en contra.

Mantiene postura

Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar y menos ahorita sabiendo que no soy la única”

Aseguró.

Y dado que no está dispuesta a modificar su postura, la también conductora declaró que esperará pacientemente, ya que tarde o temprano se levantarán estas restricciones.

“Yo estoy segura qué la situación va a cambiar, yo no le estoy haciendo absolutamente daño a nadie, y tampoco soy un riesgo, estoy sana, traje mi PCR. Y entonces pues nada, no voy a viajar, ya me dijeron, pues ni modo”.