Paty Navidad responde a críticas por exceso de peso

Ciudad de México.- La conductora Paty Navidad volvió a la pantalla tras su contagio de Covid-19, y añadió que debido al tratamiento que tuvo de Cortisona habría subido de peso.

“Me hinchó y aparte traigo un problema de tiroides, por los que preguntan luego, es que sí, las mujeres tenemos desordenes hormonales, yo vengo padeciendo desde hace algunos años, les comenté que tuve un prolactinoma, el prolactinoma no es un tumor maligno, es hormonal, bueno, es lo mismo, somos mucha hormona, ahorita traigo un desorden de tiroides, pero inicié el tratamiento hace dos semanas, así que ya pronto van a ver el cambio”, dijo la artista a los medios de comunicación.

La actriz expresó que las críticas que recibe respecto a su peso no le inquietan.

Nos critican a muchas mujeres de fea, gorda, entonces a ver, ¿quién lo está diciendo?, ¿por qué se esconden?, porque no sabemos quién está detrás, igual el que está criticando normalmente está peor que uno, o es una máquina como yo le digo, entonces no pasa nada, nada es personal, no hay que sentirnos mal las mujeres, estamos expuestas a padecer en todo este tipo de cuestiones hormonales, pero no significa que no podamos atenderlas y recuperarnos”

Redes sociales canceladas

En relación a sus redes sociales canceladas, Paty dijo que continúa con la misma postura respecto al coronavirus, aunque dijo que de ahora en adelante ya no lo expresará públicamente. “Ya vieron todos que si tuve muchos problemas para qué les digo que no, me bloquearon como cinco, ya lo voy a usar únicamente para trabajo, total, yo ya expresé mi forma de pensar, es únicamente eso, pienso diferente, nunca en la vida he ofendido a nadie, me considero una mujer que sé lo que significa la palabra educación, valores, sobre todo el respeto”.

Finalmente, Navidad remarcó: “Yo soy la que soy, eso jamás lo voy a negar porque soy auténtica y soy honesta, además, soy una mujer congruente, al final, como siempre lo he dicho, yo prefiero que me quieran algunos por ser lo que soy a que me amen muchos por ser algo que no soy, nunca voy a fingir nada, no puedo, mi esencia es esta”.