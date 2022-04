Paty Navidad narra como el aprender karate le ayudó a detener a los acosadores

La actriz Paty Navidad se suma a los famosos que han declarado haber sufrido abuso y acoso a lo largo de su carrera artística.

Sin embargo, el caso de la intérprete es diferente al de muchas de sus colegas, pues el abuso que sufrió la actriz sucedió cuando buscaba ganarse algunos pesos para sobrevivir durante su llegada a la capital azteca.

Estudié karate, entonces tuve que ponerlo en práctica en varias ocasiones, en la calle, en el metro, pues yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México llegué a dormir en la calle”, contó la ahora presentadora en entrevista para el programa Ventaneando.

Al respecto de los abusos que sufrió, Navidad relató: “en alguna ocasión, cantaba en el metro, en la línea rosa, y pues todos los que se pasaban me metían mano, me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones desgraciadamente porque me tenía que defender, entonces yo decía ‘aunque me de miedo, pues tengo que aparentar que no’”.

Finalmente, sobre sus habilidades en dicho deporte, la artista contó que, a pesar de no tener muchos conocimientos, siempre supo defenderse bien.

“No mucha eh, amarilla, pero no querían pelear conmigo ni los de cinta negra porque la verdad es que no tenía mucha técnica, pero sí tenía mucha fuerza y mucha rudeza, entonces siempre los terminaba golpeando”, concluyó.