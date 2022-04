Luis de Llano, sale a a luz nueva relación con menor de edad

Ciudad de México.- Sasha Sokol publicó unos mensajes en su redes sociales donde anunciaba que tomaría acciones legales contra el productor Luis de Llano, después de que reconociera había mantener una relación de noviazgo con Sasha cuando ella era menor de edad.

Ante la evidente progresión del caso, la actriz Alejandra Ávalos dio a conocer que Luis de Llano también sostuvo una relación con una de sus primas cuando era menor de edad, incluso, terminó casándose con ella. No obstante, lo anterior, lo reveló tratando de defender al productor.

"Desde niña, tendría 16 años cuando conozco a Luis de Llano, yo vi muy de cerca muchas cosas. Al final de la vida, Luis se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad", dijo Ávalos en entrevista con Gaby Bazán, para después aceptar que su prima tenía 14 años cuando conoció a Luis y empezó una relación.

De alguna manera, ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces si los padres, en algún momento te dan un consentimiento y tú como adolescente te empecinas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada juzgar. Así es la historia y la realidad e todos, porque en aquel entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores… era un delito", agregó la también cantante.