Paty Navidad desaparece de las redes sociales tras contagiarse de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡No quedó nada! Paty Navidad desapareció de las redes sociales, luego de confirmarse que se contagió de Covid-19.

Fue esta mañana que algunos internautas reportaron que la cuenta de Instagram “Patricia Navidad Patriota”, donde la famosa suele compartir sus teorías conspiratorias sobre la pandemia y la vacuna, fue eliminada de la vía digital.

La actriz se sometió a una prueba en Tv Azteca como parte del protocolo de sanidad para MasterChef Celebrity México. Sin embargo, la sorpresa de todos fue cuando su diagnóstico arrojaba que tenía el coronavirus.

A pesar de que Paty admitió que su prueba sí fue positiva, negó rotundamente estar enferma de Covid-19, pues dijo que no tenía ningún síntoma.

No estoy enferma de nada, no mientan, no se dejen engañar ni manipular por prensa amarillista (…) GRACIAS A DIOS, estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, dijo Paty.